Paratici e una formula studiata con Mendes. Un'operazione strettamente legata a Pongracic
Tiago Gabriel è già un tormentone di mercato. Il difensore del Lecce continua a essere accostato alla Fiorentina, ha estimatori importanti e una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, cifra che rende complicato un trasferimento nel mercato invernale.
Tra i club interessati c’era anche lo Sporting Lisbona, ritiratosi dal tavolo con i pugliesi nell’ultimo giorno della sessione estiva. La concorrenza e le richieste economiche impongono dunque prudenza sulle possibilità di un approdo in viola.
I rapporti con Mendes
Se la Fiorentina decidesse di affondare il colpo, Paratici potrebbe studiare insieme a Jorge Mendes, procuratore del giocatore, una formula capace di rinviare a un secondo momento l’esborso principale per il cartellino. Lo scrive La Nazione.
Legato a Pongracic
Sul quotidiano fiorentino si legge anche che l’eventuale operazione resta però strettamente collegata al futuro di Pongracic. Prima di procedere con il Lecce, il club viola dovrebbe trovare un accordo economicamente significativo per la cessione del croato. Solo dopo potrebbe arrivare il via libera all’investimento su Tiago Gabriel: una pista da seguire, ma ancora condizionata da diversi incastri.