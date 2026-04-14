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Amoruso: "Sarri alla Fiorentina? Sei mesi fa avrei detto di no. Adesso dipende da quanto vuole investire la società viola"

Redazione /
Maurizio Sarri

A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo sul possibile nuovo allenatore della squadra viola e dell'opzione Sarri sul tavolo di Paratici

Le parole di Amoruso

Sarri alla Fiorentina? Sei mesi fa avrei detto di no. Ora, con la situazione che si è creata alla Lazio, con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina...”

Ecco da cosa dipende

"Sono in una nuova situazione, i rapporti allora alla Juve non furono idilliaci, ma per me un insegnante di calcio come lui andrebbe bene. Poi dipenderà molto da quanto la società investirà, da chi andrà via".

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