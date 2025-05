VIDEO - Roma in campo a due giorni dalla gara contro la Fiorentina. I due recuperati in gruppo… e l'assenza piuttosto pesante

Domenica lo stadio Olimpico ospiterà Roma-Fiorentina, gara valida per il campionato di Serie A e soprattutto per la lotta a un posto in Europa. Sarà una partita pesantissima in termini di classifica e i giallorossi sono già al lavoro verso domenica. Lo testimonia il video pubblicato dal club, che riprende l'allenamento di oggi a Trigoria.

Roma in gran forma, Ranieri può puntare su un gruppo quasi al completo. Da valutare le condizioni di Saud Abdulhamid e di Victor Nelsson, che però sono rientrati in gruppo dopo tanto tempo. Out, invece, Paulo Dybala fino al termine della stagione. Davanti, per il tecnico, contro la Fiorentina dovrebbe presentarsi la solita coppia Soulé-Dovbyk.