Corriere Fiorentino: Le regole penalizzano Palladino

Una pagina sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Il titolone è: “Giocatori contati”. E poi: “Al Franchi si gioca la gara interrotta lo scorso primo dicembre ma le regole penalizzano Palladino: i nuovi sono out, Cataldi recuperato”.

Ndour sulle orme di Rui

In taglio medio: “Cher Ndour sulle orme di Rui Costa “Lui un idolo Qui per vincere”. In taglio basso infine: ”La notte di Bove, sessantasette giorni dopo Stasera sarà in panchina con Palladino". Sottotitolo: “Edoardo ha scelto di restare al fianco dei compagni. L’ipotesi (difficile) di Sanremo”.