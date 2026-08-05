"Prestito secco? Allora pagate metà dell'ingaggio". E a Mastantuono è stato detto che sarebbe un re

La ciliegina sulla torta. La Fiorentina vede così l'operazione Mastantuono.

Divisione dell'ingaggio

Il suo arrivo in prestito secco senza opzioni, obblighi, riscatti e/o controriscatti ha convinto il club viola a chiedere al Real Madrid di dividere a metà l’ingaggio da nove milioni lordi (bonus compresi) scritto sul contratto di Mastantuono per la stagione in arrivo. Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Teniamo alto il valore del tuo investimento e vorremmo che venisse riconosciuto questo merito, questa in sostanza la linea tenuta dai dirigenti gigliati. Il Real Madrid, come anticipato da Fiorentinanews.com, si è detto disponibile a contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio del giocatore, vedremo se arriverà a coprire la metà come da richiesta.

Come un re

Per vedere l'attaccante sudamericano in viola, alla Fiorentina servono due risposte affermative da giocatore e Real Madrid. All'attaccante è stato fatto sapere che a Firenze lo aspetterebbe un anno da re: la società dei Commisso è arrivata prima e adesso passa all’incasso.