Il punto sul mercato: una giornata interamente dedicata a Mastantuono. L'argentino è vicinissimo e le prossime ore saranno decisive

Una giornata interamente dedicata a Franco Mastantuono quella di oggi in chiave mercato della Fiorentina. Fin da questa mattina sono state ore molto intense, con il club viola e il Real Madrid in costante contatto per trovare l'accordo. Intanto è arrivato il fondamentale sì del calciatore, convinto anche dalle parole di Grosso oltre che di Paratici.

Si lavora sull'ingaggio

Per quanto riguarda la trattativa con il Real, invece, l'unico nodo riguarda l'ingaggio: la Fiorentina vorrebbe che i blancos pagassero almeno il 50% dello stipendio di Mastantuono, attualmente di 3,5 milioni più bonus. In ogni caso l'intenzione di tutti è quella di raggiungere un'intesa, dal momento che anche i blancos reputano Firenze la destinazione migliore per il talento argentino.

Un altro giovane in prestito

Nessuna novità sugli altri fronti, compreso quello delle uscite. L'unica notizia di oggi in tal senso riguarda il giovane Gabriele Conti che, dopo l'esperienza con la Primavera della Fiorentina, potrebbe fare il salto in Serie C con la maglia del Perugia.