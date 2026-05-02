Gravissima leggerezza del viola Moreno che apre la disfatta del Levante sul campo del Villarreal

Sono le ultime decisive giornate anche in Liga, ed il Levante del difensore della Fiorentina Matias Moreno, in prestito nel club iberico, si gioca la permanenza nella massima divisione spagnola. Il Levante veniva da appena una sconfitta nelle ultime 8 gare, con 4 vittorie e tre pareggi, risollevandosi fino ad accorciare sulla salvezza, piazzandosi a -3 dall’Alaves quartultimo a 5 gare dalla fine.

Sbaglia Moreno, segna il Villarreal

I rossoblu valenciani hanno però oggi perso in casa del Villarreal, col punteggio di 5-1, a causa di un grave e decisivo errore del difensore viola Matias Moreno. Il classe 2003 argentino, attorno al 38esimo del primo tempo, ha commesso una pesante leggerezza: retropassaggio sbagliato verso il portiere e gol da pochi passi di Mikautadze.

Sconfitta pesante

Il Levante pareggia nel secondo tempo con Espi, ma subisce poi altri due gol nel giro di poco più di 5 minuti. Prima Moleiro segna con un gran destro a giro, quindi Mikautadze fa doppietta, beffando Moreno, in netto ritardo sulla punta georgiana. Il poker del Submarino Amarillo lo firma l'ex Inter Bucanan, con un destro all'incrocio dei pali da fuori area, il 5-1 è opera di Pepé in contropiede al 90'. Una prova da dimenticare del difensore viola, Levante che resta a -3 dalla salvezza ma ora sia Alaves che Siviglia possono allungare il distacco