Partita bloccata per Moreno e il Levante… ma il difensore viola torna a sperare

Un pareggio a reti bianche in casa dell’Espanyol che non soddisfa pienamente, ma che permette al Levante del difensore della Fiorentina Matias Moreno, autore di una prestazione più che sufficiente, di sperare nella permanenza in Liga. I rossoblù adesso hanno 33 punti e si trovano ad appena due lunghezze dalla salvezza diretta, ossia il diciassettesimo posto in classifica occupato dal Maiorca, a quota 35.

Punti guadagnati sulle dirette concorrenti

Dopo l’essenziale e pesantissima vittoria casalinga per 2-0 contro il Siviglia di pochi giorni fa, che ha permesso al Levante di accorciare in un cruciale scontro salvezza, la squadra del difensore viola Moreno ha beneficiato delle battute d’arresto del Maiorca e dello stesso Siviglia, sconfitte rispettivamente da Alaves e Osasuna, guadagnando ancora un punto.

Serie positiva e speranza che crescono

Il Levante ha ottenuto 3 vittorie nelle ultime 5 partite, perdendone solo una, frutto anche del contributo di Moreno, difensore classe 2003 della Fiorentina. Comunque vada, difficilmente il calciatore argentino scuola Belgrano sarà confermato dal club valenciano, e farà ritorno alla Fiorentina… da capire se per rimanere o partire ancora.