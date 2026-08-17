Il grande annuncio fatto da Joao Mario e compagna con Firenze sullo sfondo...
La famiglia composta da Joao Mario e dalla compagna, Adriana da Costa, si allarga.
Foto suggestiva
Il terzino della Fiorentina e la ragazza hanno scelto di comunicare il tutto attraverso una foto molto suggestiva pubblicata sui social.
Sfondo mozzafiato
Un abbraccio tra i due, con tanto di immagine del bambino in mano e lo sfondo, mozzafiato, di Firenze al tramonto. Il tutto condito da una semplice frase di Adriana: “E poi, il nostro sogno è divenuto realtà”.
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