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Il grande annuncio fatto da Joao Mario e compagna con Firenze sullo sfondo...

Calabrone Viola /
Joao Mario Adriana da Costa
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La famiglia composta da Joao Mario e dalla compagna, Adriana da Costa, si allarga. 

Foto suggestiva

Il terzino della Fiorentina e la ragazza hanno scelto di comunicare il tutto attraverso una foto molto suggestiva pubblicata sui social

Sfondo mozzafiato

Un abbraccio tra i due, con tanto di immagine del bambino in mano e lo sfondo, mozzafiato, di Firenze al tramonto. Il tutto condito da una semplice frase di Adriana: “E poi, il nostro sogno è divenuto realtà”. 

 

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