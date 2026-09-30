Cronaca di una trattativa non andata a buon fine: il tentativo della Fiorentina per un promettente terzino brasiliano

La Fiorentina non perde di vista il mercato sudamericano e lo dimostra la trattativa che Fabio Paratici aveva provato a imbastire la scorsa estate. Secondo quanto riporta il portale brasiliano Nosso Palestra, la società viola ha provato concretamente a ingaggiare Arthur, promettente terzino sinistro del Palmeiras.

Offerta rifiutata

Da parte della Fiorentina sarebbe arrivata un'offerta di 13 milioni per il classe 2005, superiore anche a quella dell'Olympiakos che si era fermato a 10. La cifra però è stata ritenuta insufficiente dal club brasiliano che, peraltro, ha deciso di blindare Arthur con un prolungamento di contratto e conseguente aumento di stipendio.

Posto per Oulai

I problemi, comunque, non si limitavano alle pretese economiche del Palmeiras. Arthur avrebbe infatti occupato uno slot per gli extra comunitari, posto che invece è stato preso da Oulai.