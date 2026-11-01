Altro esodo al Mapei Stadium, ma vietato fare figuracce come l'ultima volta. Ecco quanti tifosi viola ci saranno a Reggio Emilia

La Nazione fa la conta di quanto potrebbero essere i tifosi della Fiorentina presenti domani sera al Mapei Stadium, per sostenere la squadra viola contro il Sassuolo.

Le presenze

Come riporta il quotidiano le presenze da Firenze e dintorni saranno sicuramente oltre mille, ma possibile che ci si avvicini a duemila. Una trasferta vicina che da sempre ha spinto molti a mettersi in viaggio. Lo si farà anche quest'anno, nonostante la gara di lunedì.

Vietato ricascarci

La Curva Fiesole e non solo sarà al fianco della Fiorentina, così come lo scorso anno, quando le presenze a Sassuolo furono quasi 4mila. Lo spettacolo in campo, però, fu terribile. Forse una delle peggiori partite di un anno stortissimo, con la famosa querelle sul dischetto. Vietato riproporre uno scempio simile. Non adesso.