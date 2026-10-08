E c'è chi, segnando una tripletta alla Fiorentina, si è guadagnato... Un iPhone nuovo!

Bartosz Mazurek. Vi dice niente questo nome? Talentino classe 2007, fu colui che nel febbraio di quest'anno stava per eliminare la Fiorentina dalla Conference League con la maglia dello Jagiellonia.

Che partita!

Fu lui a siglare una tripletta nel 2-4 del Franchi, dopo che la Fiorentina aveva vinto comodamente 3-0 all'andata. Il talentino polacco è tornato a parlare di quella giornata straordinaria in una recente intervista, rivelando un retroscena a dir poco curioso.

La rivelazione e la tripletta

“Quella mattina a Firenze mi sono svegliato riposato e ho avuto una sorta di rivelazione: avrei segnato tre gol contro la Fiorentina. Era un'idea assurda, ma mi era venuto in mente. Ne ho parlato ai miei compagni di squadra e abbiamo fatto una scommessa: mi avrebbero comprato un iPhone nuovo se ci fossi riuscito. Alla fine hanno mantenuto la promessa senza problemi”.