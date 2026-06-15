I festeggiamenti dei 100 anni della Fiorentina potrebbero cominciare dai... Fochi di San Giovanni

Sarà la Fondazione Cr Firenze a regalare lo spettacolo dei Fochi di San Giovanni a Firenze la sera del 24 giugno. Le celebrazioni del Santo patrono sono curate e organizzate dalla società di San Giovanni Battista con il sostegno e la collaborazione del Comune di Firenze.

Fochi viola

Il presidente della Società di San Giovanni Battista Claudio Bini ha spiegato che "mercoledì andremo in udienza da Papa Leone XIV a consegnare il 'Bel San Giovanni', è un risultato importante. Il 24 giugno vivremo i Fochi e ci stiamo dando da fare per migliorare. Se ci sarà un omaggio alla Fiorentina? È probabile. Il viola sarà un colore che ci sarà".

Festeggiamenti

Già il 24 giugno avremo quindi un assaggio di quelli che saranno i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, che ufficialmente scatterà il 29 agosto.