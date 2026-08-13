"Mi aspetto tanto dalla Fiorentina, ha fatto un mercato importante. Pellegrino molto forte"

L'ex calciatore di Inter, Parma e non solo Fausto Pizzi ha parlato a Tmw Radio, analizzando le prospettive di varie squadre di Serie A tra cui quelle della Fiorentina, nella propria analisi ad ampio raggio.

‘Inter forte, Napoli prima competitor’

“L'Inter sta lavorando con oculatezza, ha una squadra molto competitiva, a parte il problema di Dumfries, grosse cose da fare non ne ha. Dumfries sostituirlo non sarà semplice. Ora c'è da trovare un'alternativa di spessore e Spence credo sia il profilo adatto. Ha puntellato la rosa, giustamente. Avendo anche Akanji, Stones ha senso e va a rinforzare un reparto già molto forte, migliorerà la scelte per Chivu. Il Napoli è la competitor più accreditata, per qualità di rosa e per come gestisce il gruppo Allegri. Credo poi abbia uno spirito di rivalsa, dopo le ultime annate non positive. Mi aspetto voglia di riscatto, non sarà facile perché l'Inter è ancora avanti”.

‘Fiorentina, Pellegrino è molto forte e…’

"La Juventus? È ancora in via di completamento, ho visto l'amichevole con l'Inter e mi sembra ancora in costruzione. Kolo Muani e Alajbegovic sono importanti e andranno inseriti nei meccanismi, di sicuro daranno qualcosa in più all'attacco che è mancato lo scorso anno. Ma anche le altre devono completarsi, a partire dalla Roma, che vive dell'entusiasmo della qualificazione Champions. Manca qualcosa al Milan, sono curioso di vedere il Como come gestirà l'impegno Champions. E mi aspetto tanto dalla Fiorentina, che ha fatto un mercato importante. Arriva Pellegrino, che è molto forte".