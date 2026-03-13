Il furto in casa di Gudmundsson: stimato il valore degli oggetti rubati. E il calciatore della Fiorentina...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Brutto episodio per un calciatore della Fiorentina al rientro a casa dopo la gara contro il Rakow. Albert Gudmundsson, mentre decideva la sfida con il rigore decisivo in pieno recupero, ha trovato la casa svaligiata da dei ladri che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione.
Il furto in casa di Gudmundsson
La Nazione offre alcuni dettagli sul valore degli oggetti. Gudmundsson abita in una lussuosa casa nella zona di Pian dei Giullari. Sarebbero stati portati via orologi e alcune borse, per un valore di qualche decina di migliaia di euro, intorno ai 60mila.
I dettagli sul valore degli oggetti
Intanto l'islandese, su Instagram, ha lanciato l'appello ormai qualche ora fa. Ha inoltre promesso una ricompensa per informazioni che porteranno al recupero degli oggetti.
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