Politano: "De Gea tra i migliori in campo, ha fatto parate importanti. Giocare a quest'ora è una follia"

Matteo Politano, tra i protagonisti di Fiorentina-Napoli, ha parlato dalla sala stampa del Franchi.

Le parole di Politano

“Penso che di palle gol ne abbiamo avute. De Gea è stato tra i migliori in campo, ha fatto 2-3 parate importanti. Giocare a quest'orario, specialmente le prime giornate è una follia. A fine dei tempi eravamo stanchi, le squadre lunghe e ne risente lo spettacolo”.

Cosa manca?

“In area dobbiamo essere più cattivi. Manca quella cazzimma in più, sennò le partite come oggi non le porti a casa. Lo schema del gol lo avevamo provato ieri e oggi è uscito alla grande. Ma ora servono più gol da noi esterni e dagli attaccanti. Queste squadre difendono bene. Non siamo partiti come ci aspettavamo”.