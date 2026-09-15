Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina a trazione argentina
Due pagine sulla Fiorentina le troviamo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 22
In primo piano: “Viola a trazione argentina”. Si parla della formazione di stasera: “La Fiorentina con Pellegrino e Mastantuono”.
Pagina 23
Ci sono le dichiarazioni dell'allenatore: “L’affetto di Firenze vale tutto”. Sottotitolo: “In vista della sfida con il Pisa Vanoli parla ai canali ufficiali del club: “Lavoro per inseguire un sogno qui ma bisogna avere equilibrio”. E infine: ”Pegaso d’Oro, premiato Commisso jr. l’onorificenza".
💬 Commenti