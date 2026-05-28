Corriere Fiorentino: E Commisso finisce sotto accusa
Una pagina dedicata alla Fiorentina stamani da parte del Corriere Fiorentino.
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Il quotidiano locale decide di aprire sull'allenatore e titola: “Solo la firma”. Ovvero: “Accordo con Grosso: due anni di contratto e opzione sul terzo. Ora l’allenatore deve liberarsi dal Sassuolo e i viola informare Vanoli”.
Commisso
In taglio basso invece troviamo: “L’Accvc mette (ancora) sotto accusa Commisso”. Sottotitolo: “Dura lettera del Centro di coordinamento viola club: ”Sette anni di pura mediocrità".
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