È Tango viola a Venezia! Mastantuono e Fagioli prendono la Fiorentina per mano ed indicano la via

Nella notte di Venezia arriva finalmente il primo sorriso stagionale per la Fiorentina: lo show di Mastantuono, scrive nella sua edizione odierna il Corriere Fiorentino, illumina il debutto bis di Vanoli e regala il primo sorriso dell’anno.

Tante differenze rispetto a Grosso

Nella notte in Laguna però non c’è stato solo lui: rispetto a Grosso la differenza è già evidente, e non solo per i tre punti. La Fiorentina ieri ha giocato con feroce determinazione e consapevolezza di potercela fare. Ha sì sbagliato troppo in difesa, ma è tornata in partita anche dopo aver preso il gol dell’1-0 che poteva pesare come un macigno.

I due leader tecnici

Il delizioso talento di Masta ovviamente ha spianato la strada, ma i segnali arrivati dal Penzo incoraggiano a pensare che questa Fiorentina, presa per mano dalla regia di Fagioli, abbia finalmente capito quale sia la strada da percorrere per uscire dal tunnel.