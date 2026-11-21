Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha voluto sottolineare anche alcuni aspetti di questa ripresa dopo la sosta per le Nazionali.

“Cosa provo dopo la sosta? Sicuramente non provo paura, probabilmente un po di timore. A volte il giovane quando va e torna non ha ancora la capacità di fare lo switch on/off come fanno i campioni. Ma questo forse è il bello e il brutto di avere una squadra giovane: dovremo avere pazienza ma starà a me far andar le cose come devono andare e farli crescere. Quello che ho a disposizione è un gruppo sano, che ha tanta voglia di fare bene e di portare la Fiorentina ai livelli in cui merita di stare. Ovviamente per questo serve tanta pazienza".

“Mi piace la voglia con cui la squadra vuole vincere le partite”

Ha anche aggiunto: “In tutte queste partite, ma prendo specificatamente in esempio l’ultima partita, mi è piaciuta la voglia di andare a vincere la partita che ha avuto la squadra. Anche contro la Juventus la squadra non ha mollato fino alla fine, con l’obiettivo di prendersi la partita. A volte forse gestirli non è facile, ma come ho sempre detto preferisco una squadra che ha tanta voglia di fare e coraggio, che tutto il resto poi si può sistemare con il lavoro durante la settimana”.

“Ecco cosa chiederei a Babbo Natale”

Ha poi risposto ad una domanda particolare: “Cosa chiederei dal mercato di gennaio, ed in particolare a Paratici, in questo momento? Sinceramente sceglierei la vittoria contro il Monza”.

“Non sono d'accordo nel dire che in difesa giocano gli stessi della scorsa stagione”

Ha poi spostato l’attenzione sulla difesa: “Non sono d’accordo su considerare la difesa di quest’anno la stessa della scorsa stagione. A parte De Gea finora non ne abbiamo visto uno dello scorso anno, anche se bisogna considerare che Pongracic e Ranieri son infortunati. Se vado a vedere il calcio italiano, dobbiamo ammettere il dato dei gol presi è aumentato per tante squadre. In questo voglio sottolineare un maggiore coraggio più coraggio nell’attaccare, come nel nostro caso. Guardate la Fiorentina che ho schierato contro la Juve, che poi dicono che non ho coraggio: il giocatore forte se è mentalmente predisposto deve giocare, e sono il primo ad imporre questa cosa”.

“Dobbiamo continuare a lavorare bene per migliorare la fase difensiva”

Ha poi concluso: "Dietro stiamo lavorando molto e dobbiamo continuare a lavorare ancora. Mi è dispiaciuto per Dragusin che è andato in nazionale, ma ha giocato. Il filtro a centrocampo è un altro aspetto, ma dietro dobbiamo lavorare meglio sulla tattica individuale, una cosa che si è un po' persa in Italia. La fase difensiva passa tanto anche dal non perdere palle che ci possono portare in transizione e dalle preventive. È un aspetto su cui ci stiamo concentrando".