Il futuro viola di De Gea sempre più in bilico, Paratici pensa già al suo sostituto: nel mirino un portiere di Premier League

Dopo due anni l'esperienza di David De Gea alla Fiorentina potrebbe essere giunta al capolinea. Il portiere spagnolo ha diversi estimatori in Italia e all'estero e la società viola potrebbe decidere di rimpiazzarlo per alleggerirsi dal peso del suo stipendio.

Probabile addio

Le valutazione della società gigliata non riguardano però solamente l'aspetto economico. Il rendimento del numero 43 viola, come del resto quello di tutta la squadra, non è stato sempre sufficiente. L'estremo difensore gigliato ha diverso mercato sia in Italia, dove la Juventus lo considera il piano b per la porta, e all'estero. Lo spagnolo però ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e non avrebbe intenzione di abbandonare Firenze.

Il sostituto

Secondo La Repubblica Paratici nel frattempo ha messo nel mirino una vecchia conoscenza de campionato italiano. Si tratta dell'ex portiere della Lazio Christos Mandas, attualmente al Bounemouth.