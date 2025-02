L’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori a Toscana TV ha toccato vari temi analizzando la sconfitta viola a Verona ed il momento della squadra di Palladino.

‘Palladino non va esonerato ora, ma la Fiorentina non ha continuità’

“L’esonero di Palladino sarebbe un errore, non tanto per il tecnico viola, quanto perchè ritengo sbagliato cambiare l’allenatore in questo momento della stagione. La Fiorentina sta perdendo occasioni importanti, l’allenatore deve saper valutare la gara e capire se i calciatori in campo non sono in grado di fare determinate cose. Se la partita è da 0-0, si fa 0-0, non c’è mai stata la sensazione che la Fiorentina potesse segnare. Il tifoso poi mugugna, anche giustamente, però intanto si porta un risultato a casa. In questo momento Palladino è un po’ leggero, spera sempre di far meglio… ma in questo momento c’è un problema. Il tecnico viola è stato troppo discontinuo, e questo alla lunga lo si paga. È mancata linearità, e penso questo sia dovuto anche dall’inesperienza. Però se uno allena la Fiorentina non si può dire che è inesperto… allo stesso tempo bisogna stare attenti a pretendere troppo”.

‘Per la Fiorentina diventa fondamentale la Conference League’

“Palladino mi sembra un po’ condizionato dalla dirigenza, che non lo ha mai difeso in conferenza stampa, e questo non mi piace. Capisco che un direttore sportivo debba anche difendere il suo lavoro, ma mandare via Palladino sarebbe una sconfitta anche per chi l’ha preso, ricordiamolo. Spero che Commisso parli e difenda l’allenatore, sarebbe importante comunicare anche con la squadra e dare un po’ di sicurezza a Palladino. Sulla barca ci sono anche i calciatori, le colpe vanno suddivise. Il risultato è la cosa più importante, perdere porta la grandine. Dopo il Lecce ci sarà la Conference, che per la Fiorentina ora diventa fondamentale, perchè con poche gare ti permetterebbe di arrivare in fondo ed una finale è sempre imprevedibile”.

“La società dovrebbe difendere Palladino, ma il tecnico viola ora deve avere coraggio e metterci del suo, altrimenti perde autorevolezza. I punti in classifica sono quelli che la Fiorentina merita, anche se secondo me la squadra è forte. Non è obbligatorio fare tutti i cambi, non ho capito perchè mettere Richardson al posto di Mandragora, la squadra ha perso anche in esperienza in un momento complesso della gara. Parisi fa fatica, giocare all’Empoli non è come farlo alla Fiorentina: le maglie pesano, il calcio è questo”.