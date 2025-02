Il giornalista di Prime Video Fernando Siani ha parlato durante una diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, commentando la sconfitta della Fiorentina a Verona e spostandosi su vari temi di casa viola.

‘I viola hanno perso tre partite di fila, ma la gara col Verona è figlia anche della sfortuna’

“Al termine di Verona-Fiorentina si sono scatenate le voci di un possibile esonero di Palladino. Non è la prima volta che succede in casa Fiorentina, questo significa che c'è qualcosa che non va e qualcuno che, nella società della Fiorentina (soprattutto gli uomini vicino a Pradè), non è contento dell'allenatore. Ma com'è possibile pensare una cosa del genere? La Fiorentina è sesta. E' vero, ha perso tre partite di fila e anche contro il Verona ha perso male giocando una partita molto brutta, ma quella del Bentegodi è stata una partita figlia anche di alcune situazioni sfortunati, non ultimo il brutto infortunio di Kean e questo può destabilizzare la situazione".

Smettiamola immediatamente di discutere Palladino, è sesto e…'

"La Fiorentina tre giorni prima della sconfitta contro l'Inter vince 3-0 proprio contro la stessa Inter capolista. Ha perso contro il Como che ha battuto il Napoli, ma cosa deve fare la Fiorentina? Se Palladino viene esonerato significa che vuole andare in Champions e ritiene di avere una squadra all'altezza di quell'obiettivo, ma al momento è perfettamente nei piani. In più vi dico che la Fiorentina è piena di mezzi giocatori, che non sono scarsi ma che nel corso della loro carriera non hanno mai fatto il salto di qualità necessario per diventare campioni. Per questo, mi sembra una follia discutere Palladino e visto che non è la prima volta che si parla di questa cosa, direi di smetterla immediatamente, perchè al momento sono solo cinque le squadre che hanno fatto meglio della Fiorentina”.