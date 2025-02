Ex attaccante delle giovanili viola con un breve trascorso anche nella prima squadra della Fiorentina, il ghanese Maxwell Boadu Acosty ha parlato a TVL del momento che sta attraversando la formazione gigliata, spaziando su vari temi.

‘I tanti arrivi richiedono un tempo… che non c’è'

“La Fiorentina è partita molto bene, però negli ultimi mesi si è fatta tanta confusione. Dopo l’episodio spiacevole di Bove che ha scombussolato un po’ le cose, il mercato ha portato tanti giocatori nuovi. Quando avviene questo la squadra ne risente, c’è bisogno di tempo per conoscersi, non basta essersi visti in Nazionale. Serve tempo che però non c’è. Mi auguro che la Fiorentina riesca ad centrare almeno l’Europa League”.

‘Preoccupante l’assenza di un attaccante oltre a Kean nella rosa della Fiorentina'

“Kean è un grande attaccante e la sua presenza si sente quando c’è, così allo stesso tempo se manca la sua assenza si avverte in modo forte. È il riferimento offensivo viola, e quando a Verona è uscito nel secondo tempo la Fiorentina ha accusato molto questo aspetto, soffrendo tanto. Manca un vice Kean nella rosa, ed è preoccupante. Finché sta bene siamo tutti tranquilli, se manca per qualsiasi ragione è un grosso problema, i compagni avvertono la sua mancanza. La sfida in Conference League col Panathinaikos non mi preoccupa molto, perchè si gioca in l’ambiente caldo come quello greco e calda e la squadra è forte. La Fiorentina in gare così gioca bene, è concentrata”.