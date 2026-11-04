Allarme rosso Fagioli: e c'è chi spinge da fuori per prendergli il posto da titolare

La vittoria di Reggio Emilia ha restituito entusiasmo alla Fiorentina, ma lascia aperta una questione a centrocampo: il momento di Nicolò Fagioli. Il regista viola è uscito dalla trasferta contro il Sassuolo con un’altra prestazione negativa, la seconda consecutiva dopo quella contro l’Atalanta.

Nuova sostituzione

Cambiano le circostanze della sostituzione, ma il problema resta, scrive su di lui stamani La Nazione. Contro i nerazzurri Vanoli lo aveva lasciato negli spogliatoi all’intervallo, con la squadra sotto nel punteggio. Lunedì il cambio con Oulai è arrivato invece al 63’, quando la Fiorentina aveva già ribaltato lo svantaggio. Un avvicendamento meno brusco del precedente, che però non cancella le difficoltà mostrate in campo.

Netto calo

Dopo essere riuscito a restare almeno individualmente a galla contro Genoa, Como e Inter, Fagioli ha accusato un calo netto nelle ultime due uscite. Il primo tempo di Reggio Emilia ha riproposto le incertezze viste contro l’Atalanta, con un errore pesante in più: il pallone perso nell’azione del vantaggio di Laurienté. Una giocata forzata nel traffico ha innescato la ripartenza del Sassuolo, conclusa con il pallone alle spalle di De Gea.

È soprattutto nella scelta delle soluzioni che il centrocampista deve ritrovare lucidità. In una fase così delicata, appoggi semplici e una gestione più pulita del possesso possono aiutarlo a recuperare sicurezza, evitando di cercare passaggi difficili quando gli spazi non ci sono.

Fiato sul collo

Intanto, alle sue spalle, Oulai spinge per conquistare una maglia da titolare. La concorrenza aumenta e potrebbe aggiungere pressione a un giocatore già in difficoltà.