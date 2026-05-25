Vi ricordate chi batté la Fiorentina nella prima finale di Conference League? Ieri sera, dopo tre anni, è retrocesso

In Premier League è stata lotta fino all'ultima giornata per agguantare una salvezza che vedeva in lotta squadre molto blasonate come il Tottenham, il West Ham e il Nottingham Forest.

Quella finale…

Tre squadre che nelle recenti stagioni avevano raggiunto anche risultati importanti sia in campionato che in ambito europeo, come gli Hammers, che appena 3 anni fa batterono la Fiorentina in finale di Conference League a Praga.

West Ham in Championship

Ieri sera, però, è stato proprio il West Ham a salutare la Premier League. Nonostante la vittoria per 3-0 contro il Leeds, la squadra di Londra non è riuscita a mantenere la categoria. Si chiude a 39 punti la corsa verso la salvezza mancata del West Ham, che non è riuscito ad agganciare Spurs (41 punti) e Nottingham (44 punti).