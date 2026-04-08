I convocati della Fiorentina: Kean resta a Firenze e non è l'unico tra i titolari. Vanoli recupera Dodô e Mandragora

La Fiorentina giocherà l'andata dei quarti di Conference League sul campo del Crystal Palace senza Moise Kean. Il club viola ha infatti appena reso noto l'elenco dei convocati, nel quale non compare l'attaccante ancora alle prese con il problema alla tibia e che, a questo punto, cercherà di recuperare per la Lazio e per la gara di ritorno.

Quella di Kean non è però l'unica assenza: restano infatti a Firenze anche Solomon, Parisi e Fortini, mentre recuperano Mandragora e Dodo dopo aver saltato la trasferta di Verona.

Questo l'elenco completo: Balbo, Braschi, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Piccoli, Pongracic, Puzzoli, Ranieri.