Glasner: "A Verona ho visto un gruppo unito e domani mi aspetto la miglior formazione. La Fiorentina è abituata a giocare certe partite"

Il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato così alla vigilia del match di Conference League contro la Fiorentina: “A parte Nkeita, che si è infortunato ieri, tutti gli altri sono disponibili. La sosta ci ha permesso di riposarci un po', molti calciatori sono andati con le loro Nazionali ma abbiamo comunque lavorato bene con l'aiuto dei ragazzi dell'under 21. Sabato sono andato a Verona a vedere la Fiorentina, siamo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo domani”.

“La Fiorentina è abituata a questi livelli”

Poi ha aggiunto: “Non succede tutti i giorni di giocare un quarto di finale europeo, a meno che non si tratti della Fiorentina che ormai è abituata ad arrivare a questo livello. Ci stiamo divertendo tenendo alta l'intensità, speriamo in un buon risultato domani. Non parlerei di finale anticipata, arrivati a questo punto ci sono tante squadre attrezzate”.

“Giocheremo contro un gruppo unito”

Infine: “I viola hanno cambiato rotta negli ultimi tempi. Li ho visti giocare anche contro l'Inter, sono bravi ad aspettare l'errore dell'avversario per sfruttarlo. Contro il Verona ho visto un gruppo molto compatto, si è notato da come hanno festeggiato dopo il gol di Fagioli. Ora che la Fiorentina ha cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione potrà concentrarsi di più sulla Conference, e infatti domani mi aspetto la miglior formazione possibile al netto degli infortuni”.