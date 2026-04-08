Un percorso tutt'altro che lineare: così il Crystal Palace è arrivato a sfidare la Fiorentina

Un percorso tutt'altro che perfetto quello del Crystal Palace in Conference League. Per arrivare alla sfida con la Fiorentina, valida per i quarti di finale, la squadra inglese è partita ovviamente dai playoff dove non con poca fatica ha eliminato i norvegesi del Fredrikstad: 1-0 a Londra, 0-0 al ritorno.

Una league phase di alti e bassi

Di misura dunque il Palace è approdato alla league phase, che l'ha visto chiudere al decimo posto con 10 punti ottenuti, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli inglesi, dati per favoriti alla vigilia, hanno esordito battendo 2-0 a domicilio la Dinamo Kiev per poi perdere 1-0 in casa per mano dell'Aek Larnaca. Alla terza giornata è arrivato un bel 3-1 ai danni dell'Az Alkmaar, che però non ha avuto seguito vista la successiva sconfitta per 2-1 sul campo dello Strasburgo. Grazie al 3-0 in casa dello Shelbourne e al pareggio per 2-2 contro il Koupion Palloseura, comunque, il Crystal Palace è riuscito ad accedere ai playoff.

Ottavi al cardiopalmo

Qui, dopo aver pareggiato 1-1 sul campo dello Zrinjski Mostar, grazie a un netto 2-0 nella gara di ritorno ha staccato il pass per gli ottavi. Mentre la Fiorentina piegava il Rakow nel doppio confronto, il Crystal Palace pareggiava 0-0 all'andata con l'Aek Larnaca, per poi ricorrere ai supplementari nella gara di ritorno per vincere 2-1 e passare il turno. Domani, dunque, s'affronteranno due squadre - Crystal Palace e Fiorentina - che non sempre hanno brillato in questa Conference League. Vedremo chi delle due saprà mettere la freccia nel momento decisivo.