Cambia il palcoscenico ma il Crystal Palace no: la particolare tradizione del club inglese - VIDEO

Ci avviciniamo sempre di piu alla sfida di Conference League di questa sera tra il Crystal Palace di Glasner e la Fiorentina di Paolo Vanoli, vero e proprio big match dell'edizione in corso. Ma se per i viola è quasi una consuetudine raggiungere certi palcoscenici, per gli inglesi si tratta di un vero e proprio inedito: mai prima di quest'anno il Palace era riuscito a raggiungere i quarti di finale di una competizione europea.

Una tradizione tutta inglese che continua anche in Europa

E nonostante questo le tradizioni del club non cambiano. Diversamente infatti da quanto accade in lungo e largo per tutta Europa, al Selhurst Park di Londra i giocatori del Crystal Palace arrivano allo stadio direttamente con i propri mezzi, avendo quindi la possibilità di soffermarsi con i propri sostenitori per foto e autografi. La testimonianza che in casa inglese si respira un clima di serenità e tranquillità, al contrario di altre situazioni del genere in cui spesso è la pressione a prendere il sopravvento.

Queste le immagini riportate da SkySport: