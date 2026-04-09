Longhi: "Sostengo da tempo che la Fiorentina si salverà senza problemi. I valori tecnici sono troppo superiori rispetto alle altre"

Questo pomeriggio il giornalista di SportMediaset Bruno Longhi, durante un collegamento di con Radio Sportiva, ha sottolineato come, benché lo sostenesse da sempre, la Fiorentina di Paolo Vanoli si salverà senza troppi problemi.

“Il vantaggio di 5 punti su Lecce e Cremonese a 7 giornate dalla fine del campionato è qualcosa di ragguardevole. Ma per quanto riguarda la Fiorentina io da sempre ho fatto un altro tipo di considerazione: i viola hanno un potenziale, e mi riferisco sopratutto ai giocatori presenti in rosa, che è di gran lunga superiore a quella che è stata la sua classifica in questa stagione. Per questo tipo di ragionamento dico che la squadra di Paolo Vanoli la vedo definitivamente fuori dalla lotta per la retrocessione”.

“La rosa della Fiorentina è di livello molto superiore alla lotta per non retrocedere”

Ha anche aggiunto: "Questo però mi pare un discorso logico, che chiunque condividerà, dettato dal fatto che il potenziale tecnico della Fiorentina è di buon livello, ed è sotto gli occhi di tutti: non sarà da Champions League ma neanche da dover lottare per la salvezza fino alla fine. Io non ho la palla di cristallo, e non l'ho mai avuta, faccio semplicemente delle deduzioni su quello che vedo e per quella che è la mia esperienza pluriennale nel mondo del calcio"