Crystal Palace-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento

Giovedì sera ritorna la Conference League per la Fiorentina, che giocherà contro il Crystal Palace in trasferta. Fischio d'inizio previsto per le 21.00. La partita è valida per l'andata dei quarti di finale di questa competizione.

Una sola opzione per vedere Crystal Palace-Fiorentina in TV

La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Arena, Sky Sport (253) e Sky Sport 4K.

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