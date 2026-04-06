Crystal Palace-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Giovedì sera ritorna la Conference League per la Fiorentina, che giocherà contro il Crystal Palace in trasferta. Fischio d'inizio previsto per le 21.00. La partita è valida per l'andata dei quarti di finale di questa competizione.
Una sola opzione per vedere Crystal Palace-Fiorentina in TV
La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Arena, Sky Sport (253) e Sky Sport 4K.
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Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
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