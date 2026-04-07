De Gea rimette a posto Christensen e Kean deve andare oltre il fastidio alla tibia

Altro che rotazione, stavolta cambia tutto per la Fiorentina rispetto ai precedenti turni e ai precedenti impegni della Conference League.

Contro il Crystal Palace si fa sul serio e, complice un momento leggermente migliore in campionato, ecco che Vanoli stavolta si può sbilanciare un po' di più in Europa rispetto a quanto accaduto anche nel recente passato.

Portiere, difesa e centrocampo

Così in porta andrà De Gea, mentre Christensen resterà al suo posto in panchina. Dodô è pronto per il rientro e avrà Pongracic, Ranieri e Gosens al suo fianco dietro. Sta facendo di tutto per esserci Mandragora, che potrebbe essere messo in mezzo assieme a Fagioli e Ndour.

Kean, Gud e?

E poi Kean (il fastidio alla tibia lo dovrà mettere da una parte) e Gudmundsson sono sicuri davanti, mentre l'esterno offensivo a destra resta in sospeso con Vanoli che spera di avere a disposizione Parisi.