Il revisionismo che tocca Vanoli: "Scenari estremamente positivi potrebbero portare a mosse sorprendenti e rivoluzionarie"

Il revisionismo è una specialità assai diffusa in Italia e tocca praticamente tutti gli aspetti della società. Poteva esserne immune il calcio? Assolutamente no. E per quanto riguarda la Fiorentina, ecco che lo troviamo relativamente al lavoro di Paolo Vanoli. Nel nostro Paese conta più il fine che i mezzi con cui si è raggiunto suddetto fine, conta più il risultato rispetto a tutto il resto.

Futuro con questo allenatore?

Comunque, se i viola guidati dal tecnico di Varese dovessero sbancare in Europa ed essere ovviamente salvi, davvero non ė ipotizzabile un futuro con l'attuale allenatore? E' quello che si chiede stamani La Nazione che approfondisce il tema.

“Scenari estremamente positivi…”

“E' ovvio che eventuali ed estremamente positivi scenari raggiungi allo sprint di un'annata maledetta e complicata come questa, potrebbero portare a mosse e idee sorprendenti. O rivoluzionarie”. Questa è la conclusione a cui giunge il quotidiano di Firenze, arrivando ad accantonare, in caso di realizzazione di questo piano, quello che dovrebbe essere un must del nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici, ovvero ripartire con un allenatore scelto da lui e che abbia la sua totale fiducia.

Sì perché Vanoli, Paratici se lo è ritrovato in casa e questo non va assolutamente dimenticato.