Comuzzo: "Abbiamo sofferto nel carro armato come voleva il direttore e vinto da squadra. Do il cuore ovunque mi metta Vanoli"

Al media ufficiale della Fiorentina ha parlato anche il difensore viola Pietro Comuzzo:

"Tre punti fondamentali, per tutta la situazione, per il risultato del Cagliari. Abbiamo sofferto da squadra, trovando poi il vantaggio e lì siamo stati lucidi e bravi a portare a casa la partita fino in fondo. Loro hanno avuto parecchie occasioni ma siamo stati lì a soffrire, come dentro un carro armato come ha detto il direttore. E’ quello che dovremo continuare a fare, creando più occasioni le prossime gare magari. E’ un regalo di Pasqua perfetto.

Oggi da terzino? In qualunque ruolo mi metta il mister sono pronto a dare il cuore. Oggi a un certo punto non ce la facevo più ma ho dato tutto e sono contento. La Nazionale? L’Under 21 ci ha, a me e Cher, prendere una bella boccata d’aria per tornare qua con la voglia di dare il massimo per uscire dalla situazione in cui ci troviamo da inizio campionato. Quello che tutti pensano è a non staccare la spina perché è un attimo tornare giù in fondo.

Il Crystal Palace? Ora possiamo pensare alla Conference con tranquillità, abbiamo andata e ritorno con una squadra forte. Cercheremo di dare tutto per arrivare in fondo anche lì, andiamo a Londra a fare la nostra partita".