Polverosi: "Solo gente stralunata e con una marcia ridotta intorno a Fagioli. Vanoli ha un merito, ma sul gioco..."

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha commentato sul quotidiano sportivo la vittoria della Fiorentina contro il Verona.

“Due giocatori soli, di tutti gli altri…”

“A volte basta poco per vincere una partita - ha scritto Polverosi - Alla Fiorentina sono bastati due giocatori, David De Gea e Nicolò Fagioli. Di tutti gli altri sarebbe opportuno non parlarne, visto il poco, il quasi niente che hanno dato alla squadra per conquistare la terza vittoria nelle ultime quattro trasferte”.

“Il merito di Vanoli, ma quanto al gioco…”

E poi: “A Vanoli va riconosciuto il merito di questa faticosissima risalita, aveva preso i viola in fondo alla classifica e li ha trascinati fuori dal caos. Quanto al gioco, alla continuità di rendimento, alle certezze tecniche conviene lasciar perdere”.

“Gente stralunata intorno a Fagioli”

E infine: “Portiere a parte, solo un viola è stato in grado di capire la partita, Nicolò Fagioli, il migliore in campo per costruzione e conclusione, prima del gol aveva centrato la traversa nel primo tempo. Il problema è che intorno aveva gente stralunata, chissà, forse di nuovo convinta di aver già svoltato. Gente con una marcia sola, la prima ridotta”.