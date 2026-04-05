Cecchi: "Tre punti insperati, il dio del calcio ha risarcito la Fiorentina per quanto ingiustamente tolto altre volte"

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato sul quotidiano fiorentino quanto accaduto al Bentegodi, con la vittoria portata a casa dalla Fiorentina nei confronti del Verona.

Punti insperati

Ha scritto Cecchi: "Ingiusti ma benedetti…la Fiorentina torna a casa ritrovandosi nel bagaglio tre punti insperati che, vista la classifica, sembrano rappresentare davvero la svolta salvezza.

Come ha fatto a ritrovarseli? I ben disposti potrebbero raccontare che ha saputo resistere nelle difficoltà, colpendo con cinismo nell'unica occasione capitatele".

“Il dio del calcio ci ha voluto bene”

E inoltre: “Con un po' di realismo, si potrebbe sussurrare che, semplicemente, stavolta il dio del calcio ci ha voluto davvero bene, concedendoci una buona dose di fortuna, risarcendoci cosi per altre volte nelie quali era stato ingeneroso (vedi Lazio, Milan, Torino e Inter)”.