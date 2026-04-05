Guida, che giornataccia, riesce a far lamentare Fiorentina e Verona. Almeno su Pongracic...

Non è stata certamente una giornata esaltante per l’arbitro Marco Guida quella di ieri. Il direttore di gara è riuscito a scontentare con le sue decisioni sia Verona che Fiorentina.

Lamentele Verona

La squadra di casa si lamenta in occasione del gol viola. Tutto nasce da un’interruzione di gioco dell’arbitro che, a parere della formazione gialloblu, non ci doveva essere e da una ripresa da una posizione più arretrata rispetto a dove doveva essere il pallone. Da lì è poi nato il recupero che ha dato origine all’azione del gol, regolare, della Fiorentina.

Lamentele Fiorentina

Ci sono sia sull’ammonizione rifilata a Fagioli e che costerà la sua squalifica che, soprattutto, sull’espulsione di Gudmundsson che viene letteralmente maltrattato da Suslov, salvo poi essere buttato fuori assieme all’avversario. Eccessivo davvero il provvedimento preso nei confronti dell'islandese.

No rigore

Al 13’ del secondo tempo c’è stato un tocco di braccio di Pongracic in area di rigore viola, ma il difensore era corpo a corpo con Edmundsson e ha tenuto il braccio in posizione naturale. In sostanza non c’erano gli estremi per un penalty.