VIDEO - In una Londra "estiva" anche il Crystal Palace scende in campo per preparare la partita con la Fiorentina
Proprio come la Fiorentina al Viola Park anche il Crystal Palace, da protocollo Uefa, poco fa ha svolto la seduta della vigilia con i primi quindici minuti aperti ai media presenti, tra cui anche quelli italiani. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra di Glasner ha alzato il ritmo effettuando una partitella nello stretto ad alta intensità. Questo il video dei primi minuti d'allenamento:
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