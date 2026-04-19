"De Gea potrebbe tornare a giocare in Premier League" un club pronto a riprenderlo. L'indiscrezione che mette ansia alla Fiorentina

Ritorno al passato per David De Gea? Le voci di mercato sul portiere della Fiorentina, nonostante un contratto fino al 2028 firmato coi viola dall'estremo difensore, non mancano.

C'è il Newcastle in agguato

Il giornalista del The Sun, Alan Nixon ha riportato in queste ore l'indiscrezione relativa al Newcastle United che "è interessato al portiere spagnolo e lo ha inserito nella lista dei potenziali acquisti per la finestra di mercato estiva".

E la Fiorentina…

Nixon riferisce inoltre che il Newcastle contatterà De Gea per capire se sia interessato o meno a un ritorno in Inghilterra. Rumors che mettono una certa ansia alla Fiorentina che, nonostante tutto, vorrebbe ripartire con l'ex United in porta anche nella prossima stagione.