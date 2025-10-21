Ravezzani: "Parisi si disinteressa del pallone e commette fallo, rigore giusto. Il ragionamento di De Marco non regge"

Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha detto la sua sul discussissimo contatto tra Parisi e Gimenez nella partita tra Milan e Fiorentina, dal quale è nato il rigore decisivo per la vittoria rossonera.

Il commento

"Il punto non è l’intensità della manata, ma la volontà di impedire una giocata. Il ragionamento di De Marco non regge. Se un calciatore si disinteressa del pallone e mette una mano sul viso dell’avversario commette comunque fallo. L’intensità riguarda solo la possibile espulsione".

L'opinione di De Marco

Ravezzani fa riferimento a quanto detto da Andrea De Marco su DAZN, con l'ex arbitro che avrebbe affermato che “Marinelli aveva letto bene la situazione in campo” e che il VAR “non avrebbe dovuto intervenire”, concludendo che quello di Parisi “non è calcio di rigore”.