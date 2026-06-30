Benvenuto Viery! Il nuovo difensore della Fiorentina è arrivato a Roma e nelle prossime ore raggiungerà Firenze - VIDEO
Viery è arrivato in Italia! Il nuovo difensore della Fiorentina, come si vede dal video di Sky Sport, è appena sbarcato all'aeroporto di Roma da dove partirà alla volta di Firenze.
Visite mediche
Proprio a Firenze svolgerà le visite mediche per poi, salvo problemi, procedere alle pratiche burocratiche che porteranno alla firma del suo nuovo contratto con la Fiorentina.
Il video
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