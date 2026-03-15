Fagioli linfa vitale per questa Fiorentina. Un paragone con Pizarro che regge, ma l'unico a non averlo capito è Gattuso

Questa Fiorentina non può fare a meno di Nicolò Fagioli, così come la Fiorentina di Montella non poteva fare a meno del Pek Pizarro.

Paragone che regge

Senza scomodare i grandi nomi del passato viola, il paragone regge, perché la linfa vitale che dà il giocatore ex Juventus alla squadra viola è tanto fondamentale quanto quella che dava il cileno.

Davanti alla difesa

L'anno in prestito alla Cremonese dalla Juventus aveva convinto Fagioli di essere una mezzala come un'altra, ma Allegri prima e Vanoli poi hanno completato il processo di acquisizione del ruolo di regista, uomo davanti alla difesa.

Numeri importanti

I numeri lo certificano secondo centrocampista per molte statistiche, solo dietro a Barella. L'unico che sembra non aver capito la sua importanza sembra essere Gattuso, che non lo chiamerà per il playoff con la Nazionale. Rimarrà a Firenze, tanto meglio per i viola. Lui di sicuro non ha intenzione di mollare un centimetro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.