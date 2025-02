Corriere Fiorentino: La vecchia guardia ammaina la bandiera

Una pagina sulla Fiorentina è presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Ampio spazio ovviamente alle vicende dell'ultimo giorno di mercato: “Fagioli last minute” è il titolo principale. E poi: “Colpo finale della Fiorentina che nella notte ha definito l'arrivo del regista in prestito con obbligo di riscatto. Sottil va al Milan, no al Napoli per Comuzzo”.

Vecchia guardia addio

In taglio basso leggiamo: “La vecchia guardia ammaina la bandiera Biraghi al Torino, i viola voltano pagina”. Sottotitolo: “Lui, Quarta, Ikoné e prima ancora Bonaventura & C.: storia di una rivoluzione”.