Burgassi: "Basta allarmismi, il progetto Franchi va avanti con trasparenza e responsabilità"

“Ancora una volta la destra cerca di trasformare una vicenda amministrativa in uno scandalo politico, ma la realtà è diversa”. Così, sui lavori allo stadio Artemio Franchi, si è espresso il consigliere del PD, Marco Burgassi.

“Parlare di opacità significa…”

“Sul Franchi - ha ricordato - il consiglio comunale e le commissioni competenti stanno seguendo passo dopo passo l’evoluzione dei lavori, attraverso audizioni e sopralluoghi effettuati direttamente in cantiere. È inoltre prevista anche l’audizione del direttore Dreoni in una delle prossime sedute della commissione, in merito all’ultimo provvedimento dirigenziale relativo alla variante del progetto. Parlare di opacità o di mancanza di controllo istituzionale significa ignorare il lavoro svolto in questi mesi”.

“L’atto approvato ieri riguarda una variante alla direzione lavori necessaria per definire le aree esterne in relazione alla scelta di proseguire il cantiere mantenendo aperto lo stadio - ha spiegato Burgassi - gli interventi previsti per quest’estate, già finanziati e prossimi alla realizzazione, sono piccoli lavori necessari a garantire sicurezza, accessibilità e piena fruibilità dello stadio per tifosi e cittadini in vista della prossima stagione".

L'area esterna

"Tutta la progettazione relativa all’area esterna, con particolare attenzione alle richieste arrivate dal Quartiere 2 sul verde, sugli impianti sportivi e sull’ampliamento del giardino Niccolò Galli - ha proseguito - è un lavoro che l’amministrazione aveva già illustrato nelle sue linee di indirizzo durante gli approfondimenti svolti nelle commissioni consiliari con l’assessora Perini, a partire dalla commissione svolta al campo da rugby e poi nel successivo approfondimento dedicato allo stadio. Si tratta quindi di un percorso costruito attraverso confronto, programmazione e progettazione condivisa”.

“Singolare descrivere come debolezza il confronto con la Fiorentina”

“È inoltre singolare che si descriva come una debolezza il confronto con ACF Fiorentina, con il Governo o con le opportunità legate a UEFA 2032 - ha concluso Burgassi - coinvolgere tutti i soggetti interessati significa invece lavorare per completare un’infrastruttura strategica per Firenze e per la riqualificazione di Campo di Marte. L’amministrazione continuerà a portare avanti quest’opera con responsabilità e rigore, senza farsi distrarre da polemiche costruite solo per alimentare allarmismi”.