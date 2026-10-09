Ranieri: "Quando arrivai a Firenze giravamo quattro campi a settimana. Al Viola Park i giovani possono crescere al meglio"

A tre anni dall'inaugurazione del Viola Park, Sky ha pubblicato sul proprio canale YouTube uno speciale dedicato allo splendido centro sportivo della Fiorentina, durante il quale è stato brevemente intervistato anche Luca Ranieri.

In giro per Firenze

"Per me è un'emozione - ha detto il difensore viola - Mi ricordo che quando sono venuto a Firenze a 13 anni giravamo tre o quattro campi a settimana e non avevamo un posto fisso.”

L'importanza del centro sportivo

Il calciatore ha concluso con una riflessione sull'importanza del Viola Park per i giovani calciatori: “Adesso per i ragazzini avere questo posto, penso possa essere una grande emozione per loro. Vedere noi della prima squadra e avere un centro sportivo del genere penso li faccia crescere al meglio”.