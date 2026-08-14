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Galloppa: "Odissea? La mia Fiorentina era rientrata a Itaca, anche se quello Scudetto..."

Redazione /
Daniele Galloppa
Daniele Galloppa. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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L'allenatore del Modena ed ex Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato in conferenza stampa verso la sfida di Coppa Italia contro il Venezia: “Affrontiamo un avversario molto forte, che ha speso tanto sul mercato. Mi aspetto una partita di altissimo livello e sono molto curioso di vedere come la squadra reagirà a questo primo appuntamento”.

Galloppa verso la sfida di Coppa Italia

“Dovremo essere bravi a non far palleggiare gli avversari, saper soffrire. Loro ci verranno a prendere forti, in base a quello dovremmo trovare vantaggi. Non si deve filosofeggiare, ma anche essere pratici e cinici, e quando parlo di viaggio intendo che ogni domenica si deve essere qualcosa in più”.

E un riferimento alla sua Fiorentina Primavera

Sulle citazioni in merito all'Odissea: “Due anni fa, con i ragazzi della Primavera della Fiorentina, raccontai questa storia. Finiva con il nostro rientro a Itaca, ma alla fine perdemmo lo Scudetto. Alla fine dei conti, tuttavia, l'Odissea racconta l'importanza del viaggio più che dell'arrivo”.

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