Stroppa: "Galloppa? Ho seguito la sua Fiorentina, gioca bene e ha forte identità. Bianco..."

Fiorentina-Benevento non è la sola sfida di Coppa Italia per questo agosto: nei prossimi quattro giorni, infatti, sono previste sedici gare in totale. Tra queste c'è anche Venezia-Modena e il tecnico dei veneti, Giovanni Stroppa, ne ha parlato in conferenza stampa.

Stroppa elogia Galloppa per il lavoro alla Fiorentina

“Affrontiamo una squadra forte. Ora Galloppa mi farà gli scongiuri, ma credo che sia destinata a essere una protagonista della stagione in Serie B. Hanno messo dentro giocatori di qualità, ad esempio in mezzo al campo c'è uno come Bianco”.

“L'ho seguito nella Primavera viola, mi è sempre piaciuto”

Proprio su Galloppa: “Ho seguito la sua Fiorentina in Primavera. Le idee sono le cose migliori che ha fatto vedere: la sua squadra mi è sempre piaciuta, gioca bene e ha una fortissima identità. Gli auguro il meglio da tecnico”.