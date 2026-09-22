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Sarri perde per infortunio uno dei suoi fedelissimi: a rischio anche la partita con la Fiorentina?

Redazione /
Maurizio Sarri
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Non un momento semplice per l'Atalanta di Maurizio Sarri, reduce da tre sconfitte di fila e alle prese con un'una classifica che non rispecchia, almeno per ora, certamente le aspettative iniziali e le spese estive.

Kossounou out

A complicare ulteriormente la situazione per il tecnico toscano ci si mette anche l'infermeria: Odilon Kossounou, dopo aver saltato la sfida contro la Juventus per un problema muscolare, si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Un'assenza pesante

Un brutto colpo per Sarri, che probabilmente dovrà fare i conti con l'assenza di un suo fedelissimo (finora Kossounou era sempre partito titolare) anche per la partita con la Fiorentina, in programma per il prossimo giovedì 29 ottobre alle 20.45

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