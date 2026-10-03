Njie: "I dirigenti del Crystal Palace hanno provato a dirottarmi fino all'ultimo. Ma io ho detto loro..."

L'attaccante viola Alieu Njie, intervistato da Expressen, racconta la scelta della Fiorentina fatta durante l'estate e il tentativo del Crystal Palace di inserirsi nella trattativa: “È stata una decisione difficile. Perché volevo lasciare l’Italia. Ma ho pensato che la Fiorentina mi avesse fatto un’ottima offerta, quindi non potevo rifiutare”.

Fino all'ultimo…

Sulla possibilità di approdare in Premier League, lo svedese rivela: “Ci sono andato vicino in alcuni giorni, ma ogni volta il Torino ha rifiutato la loro offerta. Mentre stavo andando a Firenze per le visite mediche, loro, i dirigenti del Crystal Palace, hanno provato a dirottarmi. Ma ho detto loro che o sarei andato alla Fiorentina o niente”.

“La scelta migliore per me”

Una decisione ormai definitiva, nonostante l’insistenza inglese: “Volevano fare un ultimo tentativo, ma io avevo già deciso per la Fiorentina. Erano arrivati troppo tardi. La Fiorentina era la scelta migliore per me e sono molto felice”.